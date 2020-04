Drive in anche per i concerti? La proposta

Si parla di ripartenza e di fase 2, quella che ci porterà a convivere con il virus. Per questo motivo molte attività e associazioni stanno studiando in che modo si possa tornare alla normalità, seguendo sempre le regole di distanziamento sociale. Tra questi c'è anche il mondo della musica, soprattutto quella dal vivo, che ha subito un colpo grandissimo a causa del Covid-19.

Giancarlo Sforza, CEO di Utopia, lancia la proposta di fare i concerti in modalità drive in. Come per il cinema, si potrà vedere una performance live all'aperto, ma dentro le proprie automobili, in modo da rispettare la distanza di sicurezza imposta dal Governo. Il Live Drive In, questo il nome dell'iniziativa, potrà essere collocato in un grande parcheggio e potrebbe ospitare 1500 ai 2000 spettatori. Ci sarebbero dei posti in prima fila per i motorini e delle pedane nelle ultime file per far vedere il palco a tutti.

La musica potrebbe arrivare direttamente nella autoradio della macchina attraverso un canale FM locale. Tutto sarebbe ecosostenibile, dalle attrezzature alle luci.

Il progetto è stato sottoposto ad alcune città che hanno dato il loro consenso, come Roma, Milano, Firenze, Torino e Bologna. Al via mancano solo le disposizioni del Governo per la fase 2, in modo da capire se il Live Drive In rispetta tutte le regole.