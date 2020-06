Stash dei The Kolors diventa papà

Anche Stash dei The Kolors non se lo aspettava: la sorpresa durante la finale di Amici Speciali ha commosso il cantante, ma anche tutto il pubblico a casa. Il cantante diventerà papà!

L'annuncio è stato dato proprio a sorpresa da Maria De Filippi, che ha chiamato il cantante al centro del palco, all'inizio della puntata, per regalargli una collana con un ciondolo con un orsetto. "Come sapete lui ha deciso di rinunciare al suo posto di finalista, ma la settimana scorsa io vi ho detto che lui aveva fatto una cosa bellissima, un inno alla vita" ha dichiarato la conduttrice, mentre faceva vedere una clip dell'ecografia della fidanzata di Stash: "Questo filmato mi è arrivato la settimana scorsa, come potete vedere: Stash diventerà papà."

Poco dopo, il cantante ha pubblicato lo stesso video sui suoi social, scrivendo: "Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!"

Congratulazioni Stash!