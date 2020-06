Elettra Lamborghini ha provato per la prima volta l’abito da sposa. Ecco i video

Il lockdown ha rallentato i preparativi per il matrimonio e adesso bisogna accelerare l’organizzazione. Per questo motivo Elettra Lamborghini in questi giorni si è recata a Napoli insieme al suo migliore amico, Marco Ferrero, e al suo wedding planner, Enzo Miccio, per scegliere l’abito da sposa.

Su Instagram sono stati poi pubblicati i video delle prime prove dell’abito che Elettra indosserà il giorno delle nozze con il dj olandese Afrojack. Nelle immagini la cantante sorride divertita e pare che la scelta del vestito da sposa sia ormai quasi conclusa. "Troppo bello - ha commentato Elettra sui social - un'emozione da non scordare".

Visualizza questo post su Instagram Troppo bella Una emozione da non scordare ❤️ Un post condiviso da Elettra miura Lamborghini (@elettramiuralamborghinia) in data: 8 Giu 2020 alle ore 8:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram Io più emozionato di te ❤️ @elettramiuralamborghini #AlwaysByYourSide #SempreConTe Un post condiviso da Marco Ferrero (@iconize) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:26 PDT

Al momento la data delle nozze non è stata ancora resa nota, ma Enzo Miccio di recente ha svelato che la coppia intende sposarsi entro il 2020, dunque l’annuncio sembra essere molto vicino.