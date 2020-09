Gigi D’Alessio passa dal pop neomelodico al rap: ecco la tracklist di “Buongiorno”

In questo periodo storico la scena musicale italiana e non solo è dominata ormai dal rap: ecco che quindi anche gli artisti nostrani si adeguano alla nuova tendenza e iniziano a sperimentare qualcosa che non hanno mai fatto prima.

È il caso di Gigi D’Alessio: il cantante ha infatti deciso di passare dal suo classico pop neomelodico al rap: dopo un primo passo verso questo genere con la collaborazione con Gué Pequeno dello scorso anno, il 4 settembre l’artista pubblicherà “Buongiorno”, il suo nuovo album che conterrà cover dei suoi vecchi successi, realizzati tutti con la collaborazione dei rapper e trapper della scena partenopea e non solo.

La copertina del disco è molto significativa: la foto ritrae Gigi seduto su un trono come un re, circondato dagli artisti che hanno collaborato con lui a questa nuova versione delle sue canzoni più famose. Tra questi ci sono J-Ax, Clementino, Rocco Hunt, Samurai Jay, CoCo, Franco Ricciardi, i Boomdabash e anche Geolier, rapper napoletano che di recente ha collaborato anche con Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi. Tra i vari nomi, spicca però quello di Luca, il figlio del cantante che ha esordito nel mondo della musica nel 2017 a soli 14 anni, per poi tornare in scena adesso, insieme al papà.

Su Instagram D’Alessio ha condiviso la tracklist completa dell’album. L’appuntamento è per il 4 settembre.