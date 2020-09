La romantica dedica di Vasco Rossi per il compleanno della moglie Laura

Oggi è il compleanno di Laura, la moglie di Vasco Rossi. E il Blasco ha pubblicato un dolcissimo post dove mostra alcuni momenti insieme alla donna con una bellissima dedica.

"Oggi vado a comprare dei fiori" scrive Vasco: "Per la Laurina... Perché è il suo compleanno." E poi, ha citato una vecchia intervista del 2018, dove parlava proprio di Laura.

"Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva" dichiarava il rocker di Zocca: "Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia."

E dalla relazione tra Laura e Vasco, è nato Luca: "Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida.

Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore."

Il cantante e la moglie stanno insieme da ben 33 anni, ma si sono sposati solamente il 7 luglio 2012 a Zocca, con una cerimonia privata senza festeggiamenti.

