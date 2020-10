La dieta di Lenny Kravitz per avere un fisico perfetto a 56 anni

Sulla copertina dell’ultimo numero della rivista maschile “Men’s Health”, Lenny Kravitz è stato ritratto a torso nudo e ha sfoggiato un fisico incredibile. In tanti si sono chiesti come faccia ad avere quegli addominali e quei bicipiti perfetti a 56 anni.

Come sempre, il segreto è l’allenamento costante. Il coach Dodd Romero segue Kravitz sin dagli anni’90 e per lui ha organizzato un programma di esercizi fisici quotidiani: il rocker esegue un allenamento cardio al mattino, poi fa pesi il pomeriggio e, infine, fa di nuovo un po’ di cardio prima di andare a dormire.

Lo stesso musicista ha rivelato a “Men’s Health” che la sua attività fisica si basa su quattro movimenti fondamentali che gli consentono di avere addominali, bicipiti e dorsali tonici e perfetti. Per prima cosa, Lenny si scalda con due minuti di salti; poi passa al curl in piedi con manubri, panca con manubri, squat a corpo libero e infine sollevamento delle ginocchia alla sbarra. Tra una serie di esercizi e l’altra si riposa per due minuti.

Oltre a fare sport quotidianamente, Lenny Kravitz segue poi una dieta specifica ed equilibrata. Insomma, per poter avere un fisico perfetto come il suo bastano solo due cose: impegno e costanza.