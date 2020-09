Lenny Kravitz sarà il testimonial di un nuovo profumo

Lenny Kravitz è un’icona della musica ma non solo: a 56 anni, il musicista è anche un’icona di stile oltre che un sex symbol che fa sognare tutte le fan. Sarà anche per questo che è stato scelto come testimonial di Y, la nuova fragranza di Yves Saint Laurent Beauté, un profumo audace e di gran classe, proprio come l’artista che gli presterà il volto.

La campagna pubblicitaria che vedrà Lenny come protagonista inizierà proprio nel mese di settembre; il rocker entra così a far parte della scuderia della YSL, della quale dal 2017 fa già parte sua figlia Zoe.

Visualizza questo post su Instagram @yslbeauty. Tomorrow. #yslbeauty Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz) in data: 8 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Kravitz, insomma, ancora una volta dimostra che l’età è solo un numero e che anche a 56 anni si possono fare ancora tante cose, tra le quali, appunto il modello. Ma questa non è l’unica novità che lo riguarda: ben presto, infatti, uscirà “Let Love Rule”, la sua biografia che riprende il titolo dal suo primo album, uscito nel 1989.