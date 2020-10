Fede Rossi va a vivere con Paola Di Benedetto e posta video dalla nuova casa

Federico Rossi e Paola di Benedetto, dopo aver deciso di andare a vivere insieme, si sono trasferiti nella loro nuova casa a Milano... che, al momento, è ancora invasa dagli scatoloni.

A mostrare ai fan l'inizio della nuova avventura con la sua fidanzata è stato proprio l'ex cantante del duo Benji e Fede, che ha postato una serie di video sul suo profilo Instagram raccontando come si sta evolvendo la situazione.

Prima di mettersi al lavoro per sistemare tutto, Fede ha documentato la situazione in casa (definita "drammatica") mostrando la quantità di scatoloni ammassati nelle stanze. Per un momento nei suoi video, girati mentre canta "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, appare anche la mamma, accorsa in suo aiuto. Il cantante commenta: “Non so quanto ci vorrà, però sono molto carico per questa nuova esperienza”.

Ad un certo punto nei suoi video compare anche Paola Di Benedetto... che subito testa il suo angolo preferito: il divano.

Non molto tempo fa la modella aveva scritto sul suo account Instagram che era impegnata ad inscatolare e impacchettare gli oggetti che le hanno tenuto compagnia negli ultimi anni, ansiosa di iniziare questa nuova esperienza con il suo fidanzato (anche se tutto quello che ha dovuto lasciare un po' le mancherà).

Paola e Federico hanno voluto condividere con i fan anche una foto della prima notte trascorsa insieme nella loro nuova casa.

Nonostante fosse tanto impegnato con il suo trasloco, il cantante non ha dimenticato di festeggiare con l'ex collega Benji i 5 anni dall'inizio della loro carriera artistica: il loro primo album, infatti, usciva proprio il 9 ottobre del 2015. I due hanno ricordato l'anniversario postando sui social un'immagine molto significativa per entrambi.

(Credits photo: Instagram/federicofederossi)