Jared Leto fa impazzire i fan con una foto senza veli, ma è per una buona causa

Jared Leto sa sempre come attirare l’attenzione. Di recente ha condiviso il suo numero di telefono, mentre adesso ha pubblicato una foto senza veli su Instagram. L’immagine ha ottenuto tantissimi like e molti commenti, dunque l’artista ha raggiunto il suo scopo: in realtà, l’obiettivo era quello di ricordare a tutti gli americani di andare a votare per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 3 novembre.

“Buon mercoledì – ha scritto il cantante e attore nel post – P.S.: non dimenticatevi di andare a votare”. In tanti, tra i commenti, hanno apprezzato e risposto al suo appello.

Visualizza questo post su Instagram Happy hump day P.S. Don’t forget to vote Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto) in data: 21 Ott 2020 alle ore 9:16 PDT

In questi giorni, inoltre, è stato reso noto che Jared Leto tornerà a vestire i pani del cattivo di Batman in “Zach Snyder’s Justice League”, una miniserie la cui uscita è prevista per il prossimo anno. L’attore ha già interpretato il ruolo di Joker nel film “Suicide Squad” del 2016.