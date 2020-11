Festival di Sanremo 2021: i nomi dei possibili partecipanti

I rumors sui nomi dei cantanti in gara al prossimo Sanremo 2021 si rincorrono. Sembra ancora lontano l’evento, ma da sempre in questo periodo filtrano le prime indiscrezioni sui partecipanti.

La kermesse andrà in onda dal Teatro Ariston nella prima settimana di marzo, dal 2 al 6, presentato ancora una volta dall’amatissimo Amadeus, con la partecipazione di Fiorello.

I nomi dei Big in gara dovrebbero essere ufficialmente annunciati il 17 dicembre, nel corso della finale di Sanremo Giovani. ma alcuni nomi sono già sulla bocca di molti.

Secondo le prime indiscrezioni, Noemi sarebbe pronta a salire di nuovo sul palco dell’Ariston a distanza di tre anni. Accreditata anche la presenza di artisti come Malika Ayane, Annalisa, i The Kolors e Luca Carboni. Quasi certa, invece, la partecipazione di Gaia, già vincitrice del talent Amici lo scorso anno, e di Leo Gassmann, campione in carica tra le Nuove Proposte. Tra i cantautori emergenti si fa il nome di Fulminacci, mentre per quanto riguarda presenza dei rapper dovrebbero trovare spazio Mr. Rain, Rocco Hunt e Fasma. Un probabile ritorno anche per Elodie e Bugo, tra i protagonisti dello scorso anno.

Nelle ultime ore, si dà per certa la presentazione di un pezzo per Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Max Gazzè, Giusy Ferreri e Francesco Renga. Altri nomi di cui si parla nell’ambiente musicale sono quelli di Federico Rossi (il Fede del duo Benji e Fede), Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista e Maneskin. Meno insistenti invece le voci su una possibile partecipazione del campione in carica Diodato.

Tra i non partecipanti praticamente certi troviamo Fiorella Mannoia e Max Pezzali. Tra gli outsider, invece, si segnalano gli Zero Assoluto, Irama e Myss Keta.

(Credits photo: Getty)