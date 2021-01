36 anni fa usciva “Material Girl” di Madonna

Nel 1984 Madonna pubblicò Like A Virgin, l’album che diede una svolta alla sua carriera. Come secondo singolo estratto da questo disco fu scelta la canzone “Material Girl” che ben presto divenne una hit. Fu proprio questo brano a consacrare Madonna come popstar internazionale.

Quest’anno, dunque, la cantante festeggia i 36 anni di questo pezzo iconico: il testo fece scalpore perché era molto provocatorio e anticonvenzionale. Per sua stessa ammissione, la canzone rispecchiava perfettamente la vita che Madonna faceva all’epoca, fatta di cose materiali, che magari erano inutili ma davano piacere, mentre non c’era traccia di relazioni autentiche e basate su sentimenti veri.

Con “Material Girl”, Madonna raggiunse la vetta delle classifiche in tutto il mondo; il merito del successo di questo pezzo è sicuramente anche del video, dove l’artista imita un’altra icona americana, ovvero l’attrice Marilyn Monroe. Sul set di questa clip, tra l’altro, Madonna conobbe Sean Penn, che poi diventò suo marito.