Post Malone ha (finalmente) annunciato il suo nuovo album

Post Malone sta tornando. L’artista ha finalmente rivelato la data di uscita del suo prossimo album "Twelve Carat Toothache". “3 giugno”, ha scritto Post Malone sui social media, mettendo un’emoji del cuore anatomico. Il post su Instagram presenta anche un primo piano del sorriso della star, che mette in mostra alcuni dei 12 carati in questione.

La data di uscita dell’attesissimo seguito di "Hollywood Bleeding" del 2019 è un po’ più lontana di quanto sostenuto dal suo co-manager a marzo, che aveva annunciato che l’album sarebbe stato “in arrivo il mese prossimo” via Instagram. Tuttavia, i fan hanno cominciato a chiedere a gran voce il progetto da quando il nove volte candidato ai Grammy ha pubblicato il singolo "One Right Now" con The Weeknd quasi sei mesi fa. E ora sono stati accontentati. L’album conterrà collaborazioni con Doja Cat, Roddy Ricch e Robin Pecknold dei Fleet Foxes.