I Maneskin tornano a casa: il live a Verona

La fotografia viva del ritorno dei Maneskin in Italia, dopo l’ubriacatura americana, è tutta nella grinta, nella passione, nel sudore e nella forza di questa band di ventenni che dal vivo si conferma un tuono. Lo stesso che accompagna l’ingresso sulle note di “Zitti e Buoni”: l’Arena di Verona, teatro del primo concerto sotto il tricolore dopo l’avventura oltreoceano, data sold out dallo scorso gennaio con 12 mila biglietti venduti, è una bandiera piantata sulla mappa e ha subito il sapore magico di chi rimette piede a casa dopo un viaggio speciale.

Quattrocento luci alle spalle, un palco con al centro una pedana a forma di “M” rossa, il palchetto reale dell’Arena sfruttato per la seconda parte di set, sono la scenografia della festa. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan arrivano reduci dal successo negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e a Los Angeles e con la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, e proseguito con premi, l’annuncio di un tour mondiale e la partecipazione a festival di livello internazionale come il Coachella. Il racconto completo della serata è su Rockol.