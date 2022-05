Ana Mena torna a farci ballare

La corsa ai tormentoni è inarrestabile. Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano partecipando al Festival di Sanremo con “Duecentomila ore” e collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena torna a farci cantare e ballare tutta l’estate sulle note di "Mezzanotte", nuovo brano in uscita il 3 giugno. La canzone è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. Ana Mena si sta affermando in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo Paese d’origine che si è ritagliata uno spazio importante non solo come cantante, ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar insieme ad Antonio Banderas.

