Che cosa sta succedendo fra Dua Lipa e un paparazzo?

Personaggi famosi o artisti del calibro di Dua Lipa, come qualsiasi altra persone, non sono di certo esenti dal rispettare il copyright. Ecco che, dopo essere stata chiamata a rispondere di un'accusa di plagio che probabilmente si sgonfierà, la popstar deve ora far fronte a un altro piccolo grattacapo. La voce di "Levitating" è stata infatti reguardita pubblicamente da un paparazzo per aver pubblicato sui social una sua foto senza l'autorizzazione. Come segnalato dall'edizione statunitense di "Billboard", in questi giorni è stata intentata una causa nei confronti di Dua Lipa da parte del fotografo Robert Barbera, il quale sostiene che l'artista abbia violato il copyright pubblicando su Instagram un'immagine che lui le ha scattato nel luglio del 2018 senza aver pagato i diritti. Lo scatto in questione, attualmente non più disponibile sul profilo social di Dua, ritraeva la cantante con indosso un maglione nero con la scritta “Heroes”. Insomma, ne sta nascendo una vera battaglia a colpi di foto.