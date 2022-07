Beyoncé si mostra come un'amazzone sexy a cavallo

Un'amazzone sexy a cavallo. Un post che fa impazzire i fan. Beyoncé si mostra così e lancia un messaggio che svela il concept del nuovo album, del suo “Rinascimento”: il nuovo progetto infatti si chiama "Renaissance". Ecco qui sotto le prime parole della queen: "La realizzazione di questo album mi ha permesso un posto dove sognare e trovare una via di fuga durante un periodo spaventoso per il mondo", ha scritto la cantante. E ancora: "Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro accadeva. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che voi possiate trovare gioia in questa musica. Spero che vi lasciate ispirare per sertivi unici, forti e sexy come siete".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)