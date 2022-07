Anna Tatangelo in bikini manda in tilt i social

Anna Tatangelo sta passando le vacanze al mare, a Taormina. I suoi scatti in bikini hanno mandato in tilt i social. Spesso si parla di lei più per il gossip che per la musica nonostante nella sua carriera, fra sali e scendi, abbia collezionato anche tanti successi. L'anno scorso a Rockol ha dichiarato: "Sono una donna che vuole parlare solo di musica e attraverso la musica. Vorrei che si tornasse a parlare di me per quella che sono sempre stata: una cantante. Oggi parlo senza filtri. E di fronte ad attacchi come quelli ricevuti in passato saprei come rispondere. A tono. E a chiunque". In attesa di poter riascoltare nuove canzoni, i fan la ammirano in tutta la sua bellezza.

