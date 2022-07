Ma Demi Lovato ora fa punk-rock?

Demi Lovato lascia i fan senza parole. La popstar ha pubblicato il nuovo singolo "Substance", un mix pop-punk-rock che anticipa il suo ottavo album in studio intitolato "Holy Fvck" e in uscita il prossimo venerdì 19 agosto. Demi ha raccontato che, in realtà, con questo singolo torna alle sue radici musicali, più scatenate e meno accomodanti. Il video musicale ufficiale della canzone, diretto da Cody Critcheloe, ha molti riferimenti e citazioni pop-punk-rock della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Nella clip Demi è scatenata e genera il panico ovunque vada.