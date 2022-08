“Diamonds” di Rihanna è stata scritta in quindici minuti

Quanto tempo è necessario per scrivere una hit da milioni di ascolti? "Diamonds", ovvero, un pezzo che Rihanna ha fatto diventare un classico senza tempo, è stato scritto in un quarto d'ora, circa. Questo è quello che ha dichiarato al New York Times Sia Furler, cantante famosa con il nome Sia, autrice di alcune tra le canzoni più importanti di questi ultimi anni. In un'intervista la Furler ha raccontato alcuni aneddoti. Già in un'intervista del 2012 all'Huffington Post Benny Blanco, produttore e co-autore del brano aveva dichiarato che era stata una cosa veloce, fatto in una notte. Il brano ha dieci anni e solo su YouTube vanta oltre un miliardo di views. Pensare che sia stata scritta in un quarto d'ora la rende ancora più magica.