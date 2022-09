Harry Styles sarà il protagonista di un nuovo film?

Harry Styles nuovamente sul grande schermo? In tanti lo sperano. Dopo Jack Chambers di "Don't Worry Darling", film appena uscito nelle sale, e Tom Burgess di "My Policeman", al cinema dal 21 ottobre, la popstar potrebbe già avere trovato il suo prossimo ruolo: Colby Mills. Nicholas Sparks ha infatti rivelato che vorrebbe la star 28enne nell'adattamento cinematografico di "Dreamland" o, in italiano, "Noi due come in un sogno", il suo ultimo libro uscito nel nostro Paese con Sperling & Kupfer. Molti dei suoi volumi sono diventati film di successo.

Solo un sogno?

In un'intervista su SiriusXM, l'autore che ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo dei suoi romantici libri, ha spiegato: "Harry è un cantante incredibile. Si sta facendo notare in tanti grandi progetti. È ovviamente un giovane uomo che sa recitare e vorresti sempre avere un buon attore come lui in un progetto. Le mie figlie cadranno per terra quando vedranno quest'intervista, mi diranno: 'Oh mio Dio, davvero? Sarà Harry Styles il protagonista del tuo prossimo film?'. E io risponderò: 'Non l'ho detto. Quello che ho detto è: non sarebbe fantastico?".