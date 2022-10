Maneskin, Damiano: "Il segreto della mia voce? Una malformazione"

Come fa a cantare così? Da dove arriva quel timbro così particolare? Qual è il segreto della voce di Damiano Maneskin? Una malformazione delle corde vocali. A raccontarlo è stato lo stesso frontman della band romana che ha conquistato il mondo, in un'intervista a una nota radio italiana ripresa da Adnkronos. "Le mie corde vocali - ha spiegato - sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Del video del nuovo brano "The Loneliest", girato in Brianza, Damiano ha raccontato: “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”, conclude il frontman del gruppo.

Il 2023

La band romana ha annunciato che suonerà negli stadi durante l'estate 2023. La band si esibirà a Roma, allo Stadio Olimpico il 20 Luglio 2023 e Milano, allo Stadio San Siro il 24 Luglio 2023. I Maneskin la scorsa primavera-estate hanno suonato all'Arena di Verona e, soprattutto, al Circo Massimo a Roma, di fronte a 70mila persone. Pochi mesi prima degli stadi, dal febbraio 2023, la band porterà il Loud Kids Tour nei palazzetti italiani, con appuntamenti multipli a Milano (Forum) e Roma (Palazzo delle sport), Bologna e Firenze, tra le altre. Le date sono sold out da tempo e sono il recupero del tour che si sarebbe dovuto svolgere a fine 2021, rimandate al 2022 e infine nuovamente al 2023.