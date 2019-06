Tiziano Ferro, ecco le date del “TZN 2020”, il tour negli stadi

Grandi notizie per tutti i fan di Tiziano Ferro: il cantante, infatti, ha appena svelato le date del “TZN 2020”, il tour che lo vedrà protagonista l’anno prossimo, dopo l’uscita dell’attesissimo nuovo album “Accetto miracoli”, in programma per il prossimo 22 novembre.

In totale i concerti saranno 12 e si svolgeranno tutti negli stadi, a partire dal primo, in programma per il 30 maggio 2020 a Lignano. Ecco tutte le date:

30/05/2020: Stadio G. Teghil di Lignano

05/06/2020: Stadio San Siro di Milano

11/06/2020: Stadio Olimpico di Torino

14/06/2020: Stadio Euganeo di Padova

17/06/2020: Stadio Franchi di Firenze

20/05/2020: Stadio Del Conero di Ancona

24/06/2020: Stadio San Paolo di Napoli

27/06/2020: Stadio San Filippo di Messina

03/07/2020: Bari (location da definire)

07/07/2020: Stadio Braglia di Modena

11/07/2010: Cagliari Fiera

15/07/2020: Stadio Olimpico di Roma

I biglietti per questi concerti, a eccezione di quello di Bari la cui location deve essere ancora annunciata, potranno essere acquistati in esclusiva dai titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 del 14 giugno 2019, per 72 ore. La vendita generale, invece, inizierà alle ore 11 di lunedì 17 giugno. Il 31 maggio, intanto, è uscito il singolo estratto dall’album, “Buona (Cattiva) Sorte”, con il quale Tiziano Ferro ha deciso di presentare il suo nuovo lavoro musicale.

Ecco, invece, il video-annuncio del tour con il quale il cantante ha dato la bella notizia ai fan sui social: