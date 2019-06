Tiziano Ferro, ecco il video di “Buona (cattiva) sorte”

Per la gioia dei fan, oggi è stato finalmente pubblicato il video del nuovo singolo di Tiziano Ferro, “Buona (Cattiva) sorte”. Il video, diretto da Gaetano Morbioli, è stato girato a Los Angeles e mostra il cantante in due scenari diversi che rappresentano, appunto, la buona e la cattiva sorte: una parte del video è quindi in bianco e nero e mostra un ambiente tetro, nel quale Tiziano Ferro in versione sensuale fa un bagno nella vernice nera. L’altra parte del video, invece, è a colori e mostra l’artista mentre cammina per le strade della città californiana, lasciandosi travolgere dall’energia del ritmo della canzone.

Pubblicato lo scorso 31 maggio, questo brano anticipa “Accetto miracoli”, il nuovo album di Tiziano Ferro che uscirà il prossimo 22 novembre. Nei giorni scorsi, inoltre, il cantante ha annunciato “TZN 2020”, un grande tour negli stadi che lo porterà in giro per l’Italia nel 2020, per il quale le prevendite dei biglietti sono iniziate ieri, 17 giugno. Nel frattempo, oggi Tiziano ha dedicato un pensiero a tutti i giovani che domani inizieranno le prove dell’esame di maturità: “Tutto il meglio da un ex maturando”, ha scritto in un post sui social.

