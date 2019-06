Capo Plaza: fuori il 20 giugno il nuovo singolo "So Cosa Fare"

Notizia fresca fresca di un'ora fa. Capo Plaza ha annunciato l'uscita del suo ultimo singolo "So Cosa Fare" su Instagram. Prendete carta e penna e segnatevi, dunque, la data del 20 giugno 2019. Mancano pochissimi giorni! Il rapper di Salerno ha deciso di condividere con tutti i suoi fan questo momento attraverso un video spoiler dove è possibile ascoltare un breve estratto della canzone (in presave su Spotify). Eccolo:

Visualizza questo post su Instagram So Cosa Fare fuori il 20 Giugno, dillo a tutti Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza) in data: 12 Giu 2019 alle ore 5:00 PDT

Capo Plaza è conosciuto come il giovane fuoriclasse della trap italiana. È uno dei più premiati e dei più apprezzati nel nostro Paese. Artisticamente nasce su YouTube, dove i suoi freestyle fanno il pienone di visualizzazioni. Il debutto arriva nel 2013 con il pezzo "Sto giù". Il successo arriva, però, qualche anno dopo - nel 2016 - con il singolo "Nisida", già disco di platino. Nei suoi brani c'è sempre un messaggio positivo di fondo: credi in te stesso e nei tuoi obiettivi, non fermarti di fronte a nessuna difficoltà.

Siamo sicuri che il nuovo singolo "So Cosa Fare" non ci deluderà.

