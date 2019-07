Fedez, pausa finita: nuovo album in arrivo

Dopo la fine del tour dedicato a “Paranoia Airlines”, Fedez aveva deciso di prendersi una pausa per trascorrere più tempo con la sua famiglia. Negli ultimi mesi, infatti, il rapper 29enne è stato sempre accanto alla moglie Chiara Ferragni e al loro bambino, Leone: come dimostrano le tante foto condivise dalla coppia su Instagram, la famiglia nell’ultimo periodo si è concessa una lunga vacanza in luoghi bellissimi.

Ma la pausa è ormai finita: Fedez è pronto a rimettersi al lavoro e a tornare presto sul palco, ovviamente dopo l’uscita di un nuovo album. “Non riesco a vivere senza scrivere, ma non riesco a scrivere senza prima vivere - ha spiegato in un annuncio sui social - Finito il tour mi sono dedicato alla mia famiglia, ho dovuto elaborare tanti momenti che sono accaduti in questi anni. Domani torno in Italia per chiudermi in studio! Non vedo l’ora”.

Di recente, tra l’altro, durante un controllo di routine, Fedez ha scoperto di avere una piccola anomalia cardiaca che lo ha portato a riflettere su molte cose, come sulle priorità della vita ed è proprio in seguito a queste riflessioni che il cantante ha deciso di fermarsi per un po’ e di dedicarsi esclusivamente ai suoi affetti. Ma ora è arrivato il momento di tornare alla musica: come annunciato, il rapper sta per tornare in studio per lavorare al nuovo album che sarà seguito da un nuovo tour.

