Laura Pausini: hackerato il suo profilo Instagram

Se entrate nel profilo Instagram di Laura Pausini noterete che qualcosa non va. L'ultimo post, che risale alle 09:30 circa del 24 settembre, si riferisce a un presunto regalo che la cantante sta facendo. Nel dettaglio, si tratta di 2000 iPhone XS. Ma non solo, le Instagram Stories in evidenza riportano tutti annunci pubblicitari di questo tipo. Oltre ai cellulari ci sono anche Apple Watch, MacBook e addirittura 30 Tesla.

Ovviamente si tratta di un attacco hacker ai danni dell'artista. Laura non sta regalando nulla, e l'invito è quello di non cliccare sul link. Tutto è sotto controllo, però. Dal canale ufficiale Twitter, Laura fa sapere che stanno lavorando per ripristinare la tranquillità.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile.



Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it.



LPSTAFF. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 24, 2019

Non è la prima volta che la Pausini si trova a dover lottare con gli hacker. Era successo qualche tempo fa anche su Twitter: qualcuno è entrato nel suo profilo e ha messo "like" a un post contro Alessandra Amoroso. I fan della cantante salentina sono insorti e Laura, in quella occasione, fu travolta dalle polemiche. Per scoprire solo dopo che era opera di un pirata informatico.