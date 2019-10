Adele, il presunto nuovo amore è il rapper Skepta

È passato ormai diverso tempo dalla fine della relazione tra Adele e Simon Konecki: il divorzio tra la cantante e il suo ormai ex compagno è stato da poco ufficializzato e adesso lei sembra davvero pronta a mettere la parola fine a questa storia d’amore.

L’artista britannica starebbe già frequentando un’altra persona: secondo i tabloid inglesi si tratterebbe del rapper e produttore discografico Skepta, ex di Naomi Campbell. I due sono entrambi originari del quartiere di Tottenham, nella zona nord di Londra, e si conoscono già da tempo.

Secondo il Sun, inoltre, Adele e Skepta uscirebbero insieme come amici già da diverso tempo, ma sembra che ultimamente questa amicizia si stia trasformando in qualcosa di più profondo. Ad avvicinarli sarebbero state proprio le rotture con i rispettivi ex che entrambi hanno vissuto di recente. Secondo quanto riportato dal tabloid, tra i due sarebbe quindi nato un legame forte e speciale e insieme formerebbero una coppia fantastica.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, sarebbe stata proprio Adele a organizzare il party per il 37esimo compleanno del rapper. Non resta che attendere ulteriori conferme, per il momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.