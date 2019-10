Salmo annuncia le date del tour mondiale: Playlist Worldwide Tour 2020

Il “Playlist Tour 2019” è stato un grande successo, con oltre 220 mila spettatori. Il disco è uscito lo scorso novembre e ha ottenuto importanti riconoscimenti (quattro dischi di platino), si è posizionato al primo posto degli album più venduti nelle FIMI-Gfk e ha registrato diversi record nelle classifiche.

Su Spotify, ha segnato il record per il maggior numero di stream in 24h (ben 9.956.884) nel giorno della pubblicazione e anche il record per il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595).

Una prova importante, prima di ampliare gli orizzonti. Salmo ha infatti appena annunciato sui suoi canali social le date del suo primo tour mondiale. Nella didascalia del post si legge: "Da marzo 2020 sarò in giro per il mondo".

Il rapper specifica nel post che si tratta comunque di date in continuo aggiornamento. Secondo queste ultime indicazioni, con il “Playlist Worldwide Tour 2020” partirà dalla Spagna il prossimo 16 marzo e si concluderà il 27 aprile a Los Angeles, toccando 16 città in Europa e negli USA. Ma conviene restare aggiornati per non perdersi eventuali nuove date in arrivo!

Ecco le date comunicate fino ad ora:

16 marzo 2020 – SPAGNA, Madrid @BUT

17 marzo 2020 – SPAGNA, Barcellona @Razzmatazz 2

20 marzo 2020 – SVIZZERA, Lugano @Padiglione Conza

22 marzo 2020 – SVIZZERA, Zurigo @X-Tra

24 marzo 2020 – SVIZZERA, Losanna @Les Docks

27 marzo 2020 – FRANCIA, Parigi @La Boule Noir

29 marzo 2020 – GERMANIA, Stoccarda @LKA

31 marzo 2020 – GERMANIA, Monaco @Technikum

2 aprile 2020 – GERMANIA, Amburgo @Übel&Gefährlich

4 aprile 2020 – BELGIO, Bruxelles @Le Madeleine

6 aprile 2020 – INGHILTERRA , Londra @Electric Ballroom

8 aprile 2020 – OLANDA, Amsterdam @Melkweg

9 aprile 2020 – LUSSEMBURGO, Lussemburgo @Rockhal Club

22 aprile 2020 – STATI UNITI, New York @Le Poisson Rouge

24 aprile 2020 – STATI UNITI, Miami @Blackbird Ordinary

27 aprile 2020 – STATI UNITI, Los Angeles @Whisky a go-go

