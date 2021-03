Elodie porta i mashup sul palco di Sanremo 2021 e fa impazzire tutti

Elodie è stata la co-conduttrice che ha affiancato Amadeus e Fiorello durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

La cantante, in gara lo scorso anno con il brano Andromeda, però, non si è solo cimentata nella sfida di presentare i concorrenti della 71esima edizione della kermesse. Infatti, Elodie è stata anche la protagonista di un medley di diversi mashup.

Corpo di ballo al femminile, un look che richiamava quello di Jennifer Lopez e empowerment femminile: Elodie ha cantato e ballato sulle basi dei pezzi di star donne, come Beyoncé e Madonna.

Ecco la lista dei mashup di Elodie a Sanremo 2021:

- Guaranà/Vogue;

- Nero Bali/Battito Animale;

- Could you be loved/Englishman in New York;

- E la luna bussò/Margarita;

- Fotoromanza/Easy Lady;

- Rumore/Andromeda;

- Crazy In Love/Soldi.

E, subito dopo l'esibizione, sono arrivati i complimenti del fidanzato, Marracash, che ha dedicato un dolcissimo tweet a Elodie.