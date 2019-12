Mai trattare male un corvo: covano rancore e si alleano con altri uccelli

In passato, soprattutto per questioni morfologiche, si pensava che gli uccelli non fossero dotati di grande intelligenza. Ma con maggiori studi si è scoperto che le cose non stanno esattamente così.

Tra gli uccelli più intelligenti ci sarebbero corvi e cornacchie, capaci di utilizzare utensili e non solo. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista The Royal Society Publishing sarebbero anche in grado di provare rancore e perfino di allearsi con altri uccelli contro chi si è comportato male con loro.

Lo hanno dimostrato due ricercatori con un esperimento in cui hanno indossato due maschere diverse: una con un volto neutrale e una con il volto di un cavernicolo. Il cavernicolo, nel primo periodo dell'esperimento, ha catturato dei corvi a caso, ha legato loro le zampe e poi li ha liberati.

I corvi "maltrattati", tornati liberi, emettevano contro i cavernicolo un verso identificato come "di rimprovero". E quando altri corvi si avvicinavano attirati dal trambusto si associavano ai primi contro il cavernicolo, attaccandolo in gruppo.

La stessa scena si ripeteva anche in posti nuovi in cui il cavernicolo non era mai stato prima. E, addirittura, si è ripetuta anche dopo 5 anni (i corvi possono vivere fino a 40 anni), dimostrando che questi uccelli ricordano informazioni utili per la loro sopravvivenza.

(Credits photo: Getty)