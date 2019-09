I corvi lo attaccano (per vendetta) da 3 anni ogni volta che esce di casa

Questa storia arriva dall'India ed è tratta dalla vita reale, anche se sembra uscita dal celebre film degli anni '60 diretto da Alfred Hitchcock, "Gli Uccelli".

Il protagonista è Shiva Kewat, che ormai da tre anni viene attaccato da "flotte" di agguerritissimi corvi ogni volta che mette il naso fuori di casa. E non si tratta di attacchi casuali che riguardano più persone. I corvi puntano proprio lui e lo aspettano pazientemente fuori casa per poi sferrare attacchi solitari o di gruppo.

Ma perché i corvi ce l'hanno proprio con lui? A svelare la storia è stato proprio Shiva Kewat, intervistato dal Times of India. Shiva ha raccontato che tutto è cominciato qualche anno fa, quando aveva tentato invano di aiutare un corvo che era stato catturato e messo in gabbia. L'uccello alla fine era morto.

Shiva pensa che ora tutti gli altri corvi si vogliano vendicare. “Se solo potessi spiegargli come sono andate le cose!“, ha detto rammaricato alla testata.

Ashok Kumar Munjal, esperto del comportamento degli uccelli all’Università di Barka­tul­lah de Bhopal, ha dichiarato: “I corvi hanno un’ottima memoria e tendono a non dimenticare chi ha fatto loro del male. Probabilmente la loro idea di vendetta non è così sviluppata come la nostra ma sono in grado di organizzare degli attacchi, da soli o in gruppo”.

Riuscirà Shiva a spiegare ai corvi che si tratta di un malinteso?

