Giulio Golia de "le Iene" lascia il programma dopo 20 anni... solo per poco

Giulio Golia, storico volto del programma "Le Iene", ha comunicato tramite social network la sua decisione di abbandonare la trasmissione. Un addio in piena regola dopo 20 anni di servizio. I fan hanno commentato con molta tristezza, a punto che il conduttore ha dovuto precisare che il distacco sarà momentaneo. Giulio ha spiegato che si fermerà solo nel periodo natalizio e che a gennaio tornerà. Un arrivederci, insomma e tutti speriamo che sia proprio così.

Per lui, l'ultimo anno è stato molto difficile. E forse, la decisione di prendersi un attimo di pausa deriva proprio da dolore che ha provato in questi 365 giorni. Prima, ad aprile, è venuta a mancare la madre. Poi, ad agosto, anche l'amata collega Nadia Toffa. Come lo stesso Giulio aveva confermato, senza Nadia le cose non sarebbero state più le stesse.

Ecco l'annuncio del conduttore de "Le Iene".