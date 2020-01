Concorrente di Tu sì que vales si schianta facendo base jumping

Si chiamava Luca Barbieri, aveva 25 anni ed era un paracadutista professionista e un istruttore che, nella sua carriera, aveva già effettuato quasi un migliaio di salti e voli. L’ultimo, però, effettuato dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta, gli è stato fatale. Solo un paio di mesi fa un suo amico inglese è morto nello stesso modo e Luca lo aveva omaggiato con un post sui social.

Il giovane in passato aveva già effettuato dei salti nel Nisseno: questa volta aveva deciso di non utilizzare la sua tuta alare, bensì di fare un volo di base jumping, ossia un salto in caduta libera che termina con l’apertura del paracadute. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto: probabilmente il paracadute non si è aperto e così il ragazzo si è schiantato al suolo morendo sul colpo.

A nulla sono valsi i soccorsi chiamati dalla ragazza che l’aveva accompagnato in automobile fino all’inizio del viadotto, un passo da anni chiuso al traffico perché non sicuro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, un’ambulanza e anche l’elisoccorso, ma per Luca ormai era troppo tardi. Il giovane paracadutista tre anni fa aveva partecipato al talent di Canale 5, Tu sì que vales. Sui social pubblicava continuamente foto e video delle sue imprese, tra le quali spicca un incredibile volo con la tuta alare effettuato lanciandosi da un elicottero blackhawk in Arabia Saudita.