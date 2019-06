Il paracadute non si apre ma la donna evita lo schianto: il video

Paura nei cieli di Reggio Emilia. Una ragazza di 28 anni si è buttata dal paracadute, come aveva fatto centinaia di altre volte, ma qualcosa non va. Il video, registrato dalla telecamera che aveva con sé, riprende la scena scioccante. Vediamo che la ragazza non riesce a tenere in asse la vela, sgancia il paracadute principale e anche quello di emergenza, ma c'è un problema. Un fune resta impigliata all'imbracatura e si attorciglia. Il suolo, intanto, è sempre più vicino. La donna si rende conto che potrebbe capitare il peggio.

La sentiamo urlare "Non voglio morire". Attimi di terrore, che si spengono alla fine in quello che possiamo chiamare un vero e proprio miracolo. Ancora non si capisce qual sia stata l'esatta dinamica dell'accaduto, ma le 2 vele, flosce e intrecciate tra loro, riescono ad evitare lo schianto e frenano la caduta verso il basso. La 28enne riesce così ad arrivare a terra illesa.

I soccorritori, accorsi sul posto immediatamente, l'hanno trovata sotto choc ma senza neanche un graffio. Il peggio è stato evitato. Guarda il video incredibile della caduta.