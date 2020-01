L'accento italiano è considerato sexy e passionale: la ricerca

L'accento italiano piace nel mondo. Per gli stranieri è passionale e sensuale, nonché professionale. A rivelarlo, una ricerca condotta da Ipsos per conto di Babbel, la piattaforma online per l'apprendimento delle lingue. Gli aggettivi usati per descrivere il dialetto italiano sono: appassionato, sexy e amichevole. Ma anche intrigante e sofisticato. Il popolo a cui piace di più il nostro accento sono i tedeschi, seguito dagli inglesi e dagli americani.

Questo risultato, però, non va di pari passo con quello che gli italiani pensano circa al loro modo di parlare. Quando devono esprimersi in una lingua straniera, infatti il Bel Paese vorrebbe liberarsi del suo accento tipico. A pensarla così è il 45% degli intervistati. E le cose si complicano quando ci troviamo in un contesto professionale. I maniaci del perfezionismo vorrebbero che non emergesse nessuna inflessione linguistica.

Il 78% del campione preso in esame dalla ricerca pensa che sia bello mostrare all'estero le proprie origini attraverso la lingua, ma allo stesso tempo non ci credono fino in fondo quando si tratta della propria. Il 55% è convinto che mostrare il dialetto al lavoro possa influire negativamente sulla propria carriera. Su questa contraddizione si è espresso Alex Baratta, professore di linguistica all'Università di Manchester: "Da un punto di vista linguistico, il report è molto interessante. Mostra chiaramente come le persone abbiano sentimenti contrastanti nei confronti del proprio accento. Da un lato infatti sono orgogliosi del proprio accento perché racconta chi sono da molte prospettive diverse, agendo come una specie di “carta d’identità. Allo stesso tempo, però, hanno paura di essere giudicati negativamente per vari elementi, come etnia o classe".