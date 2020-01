Coprire brufoli e punti neri con piccole gemme è il nuovo trend di bellezza

Bisogna accettarsi per quello che si è: questo vale sia per la propria forma fisica che per la pelle. È questo il nuovo messaggio di “skin positivity” che si sta diffondendo sul web e che vuole sensibilizzare sul fatto che brufoli, punti neri o arrossamenti non devono essere stigmatizzati. Persino le star non li nascondono e proprio qualche giorno fa Rihanna ha pubblicato sui social una foto che la ritraeva senza trucco e con un foruncolo ben in vista.

In questo contesto, sta spopolando un nuovo trend di bellezza: coprire le imperfezioni con delle piccole gemme. L’idea è stata lanciata, almeno sui social, dalla make-up artist Ana di Pittsburgh: la 23enne ha iniziato a decorare il viso coprendo brufoli e punti neri con dei minuscoli gioielli. “I miei brufoli e i miei punti neri scintillanti grazie a un idratante fresco mi hanno fatto venire voglia di trasformarli in gemme! – scrive la giovane su Instagram - Non ho voluto usare la colla da ciglia sulle guance già infiammate per fissarle e l’ho fatto solo sul naso”. Diventerà davvero una moda? Lo scopriremo presto, però bisogna ricordare anche che se si ha un problema serio di acne conviene sempre rivolgersi a un dermatologo per evitare di peggiorare la situazione con rimedi fa da te.