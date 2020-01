"Troppo profumo": pasticceria storica di Vienna chiude per le proteste dei vicini

A quanto pare per i vicini i dolci della Konditorei Sluka, pasticceria "imperiale" di Vienna, "profumano troppo". E non parliamo di puzza di fritto, ma proprio di quell'aroma profumato dei dolci appena sfornati che si diffonde nell'aria dal 1891, anno in cui è stata fondata da Wilhelm Josef Sluka e sua moglie Josefine.

Va precisato, però, che il braccio di ferro con i "vicini di casa" intransigenti, ha portato alla chiusura di uno dei laboratori e non della vera e propria pasticceria, che nella sua lunga storia ha rifornito di dolci perfino la corte imperiale austro-ungarica.

L'amministratore delegato Friedrich Deiser, infatti, ha tenuto a rassicurare i clienti tramite i social: «La pasticceria Sluka in piazza Municipio resta aperta. Il rifornimento dei dolci avverrà tramite la filiale nella Karntner Strasse. Per i nostri clienti non cambierà nulla e la nostra arte pasticceria resta invariata anche nei suoi ingredienti come ai tempi dell'impero austro-ungarico».

(Credits photo: sluka.at)