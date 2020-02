È appena nata ma è già arrabbiata: la foto della neonata diventa virale

Si chiama Isabela de Jesus e, a giudicare dalla foto che la ritrae subito dopo la nascita, non sembra molto contenta di essere venuta al mondo: è nata con parto cesareo in Brasile e, mentre l’ostetrica la teneva in braccio, lei ha lanciato un’occhiataccia al medico che l’ha fatta nascere e che cercava di stimolare la sua respirazione.

Con le sopracciglia aggrottate e lo sguardo torvo, la piccola Isabela sembra essere già arrabbiata pochi minuti dopo aver visto la luce. Questa divertente foto è stata condivisa su Facebook dal fotografo Rodrigo Kunstman, assunto dalla mamma di Isabela per documentare il parto: inutile dirlo, lo scatto è diventato subito virale.

Gli utenti dei social hanno ironizzato sull’espressione accigliata della piccola: molti sostengono si sia arrabbiata col medico che l’ha fatta uscire dal riparo confortevole del ventre materno.