In arrivo un bonus fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini

Per arginare la diffusione del Coronavirus è necessario riorganizzare il sistema dei trasporti pubblici delle grandi città. Sono tante le proposte al vaglio e tra queste spicca un incentivo per i cittadini da parte del Governo affinché acquistino mezzi individuali alternativi ed ecologici.

Secondo quanto annunciato ieri in audizione alla Camera dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il Governo è pronto a elargire ai cittadini un bonus fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici. L’incentivo sarà destinato ai residenti di città metropolitane e aree urbane con oltre 50mila abitanti.

Il Ministro ha spiegato che il provvedimento è stato concepito per evitare l’incremento del traffico e dell’inquinamento, previsti come conseguenze a lungo termine del Covid-19, dato che molte persone sceglieranno di usare l’automobile invece dei mezzi pubblici.

Il bonus sarà uguale per tutti, ossia non verrà calcolato per reddito, e servirà per acquistare “biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, monopattini ovvero servizi di mobilità condivisa ad uso individuale”.