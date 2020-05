Vip a tavola: un locale di Milano "tiene le distanze" in modo creativo

Locali e ristoranti hanno potuto finalmente riaprire i battenti dopo lunghi mesi di lockdown, ma l'emergenza sanitaria non è ancora finita e resta ancora la necessità di garantire il distanziamento sociale tra i clienti, magari utilizzando dei separatori in plexiglass o lasciando vuoti dei posti a tavola.

Di fronte a questa situazione un locale di Milano ha pensato di riempire in modo creativo i posti che non possono essere occupati. Si tratta del consorzio Stoppani (che si trova in zona Porta Venezia), che ha portato a tavola vip italiani e stranieri per far sentire meno soli i clienti.

Rocco Siffredi, Chiara Ferragni, Barbara D'Urso, Brad Pitt, Maradona, Leonardo Di Caprio, Elvis Presley, Bob Marley. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. I cartonati di queste celebrità sono stati realizzati per il locale dall'artista bergamasca Laura Lussana (in arte Maricoco).

La simpatica soluzione utilizzata dal locale permette di rispettare le regole di sicurezza, ma di farlo in modo divertente e meno noioso.

(Credits photo: Facebook/andreacherchimilano)