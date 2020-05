Ristorante thailandese usa peluche a forma di panda per far sentire meno soli i clienti

Il ristorante in questione si chiama Maison Saigon e si trova in Thailandia.

Il ristorante in questione si chiama Maison Saigon e si trova in Thailandia.

Alcuni tavoli del ristorante presentano dei divisori in plexiglass per proteggere i clienti dal potenziale contagio da Coronavirus.

Alcuni tavoli del ristorante presentano dei divisori in plexiglass per proteggere i clienti dal potenziale contagio da Coronavirus.