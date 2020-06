Alessia Marcuzzi fa impazzire i fan su Instagram

L’estate è ormai arrivata e, dopo il lungo periodo della quarantena, tutti sognano la spiaggia e il mare. Tra i vip, c’è già chi è in vacanza e inizia a postare sui social foto di posti meravigliosi. Anche Alessia Marcuzzi ha deciso di salutare l’estate con una meravigliosa foto che in poche ore ha fatto il pieno di like e di complimenti.

La conduttrice televisiva, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae di spalle in costume, mentre sale le scale: l’immagine mette bene in evidenza il fisico asciutto e sensuale di Alessia ma soprattutto il suo lato B perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 20 Giu 2020 alle ore 10:48 PDT

Con questa foto Alessia ha davvero colpito i suoi followers e sono tanti anche i suoi colleghi del mondo dello spettacolo che le hanno fatto i complimenti; tra i commenti, spiccano quelli di Nicola Savino, Rudy Zerbi, Emma Marrone, Giulio Golia, Mara Venier, Cristina Parodi, Adriana Volpe, Elisabetta Canalis, Marica Pellegrinelli e Caterina Balivo. Quest’ultima, in particolare, le ha scritto scherzando: “Domani mi fai una foto così anche tu? Vabbè, già so la risposta, mica hai quel lato b”.