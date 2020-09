Ronaldo, allo stadio senza mascherina, viene ripreso dall'hostess

Sabato scorso è stata disputata la partita di Nations League tra Portogallo e Croazia. Tra i giocatori in campo, però, non c'era Cristiano Ronaldo, escluso dalla lista dei convocati per la gara d'esordio della sua Nazionale a causa di un'infezione al piede.

Il campione, comunque, è riuscito a farsi notare ugualmente. Infatti, mentre si godeva la vittoria per 4-1 dei compagni di squadra dalla tribuna dell'Estadio do Dragao, è stato avvicinato da un'addetta alla sicurezza che lo ha richiamato e invitato ad indossare la mascherina, come previsto dal protocollo stilato dall'Uefa per la ripresa delle attività.

Ronaldo, colto in fallo, con aria mortificata, ha immediatamente afferrato la sua mascherina e l'ha indossata. Intanto, però, il momento piuttosto imbarazzante è stato immortalato dall'occhio vigile delle telecamere.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Insomma, le regole sono regole, anche se ti chiami Cristiano Ronaldo: tutti devono indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri.

(Credits photo: Twitter/Esp_Interativo)