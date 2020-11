L’addio dei romani a Gigi Proietti con gli stornelli cantati dai balconi

Il grande Gigi Proietti è scomparso questa mattina all’alba, in una clinica privata in cui era ricoverato per problemi cardiaci. Gigi è volato via nel giorno del suo compleanno, oggi avrebbe infatti compiuto 80 anni.

I romani hanno scelto di celebrarlo intonando ‘Er barcarolo romano’, unendosi in coro e salutandolo con un caloroso applauso.

Stornelli romani sono risuonati da un palazzo di fronte alla clinica dov’è scomparso Gigi Proietti, in sua memoria, in memoria di un artista amatissimo dal grande pubblico, un po’ intellettuale e un po’ popolare. Ad andarsene è un simbolo della romanità. Per questo l’affetto della gente è stato smisurato: bigliettini, fiori e messaggi d'addio hanno benevolmente invaso l’ingresso della clinica dove si è spento. Anche i suoi allievi si sono uniti a questo abbraccio caloroso, lasciando una bottiglia da stappare con scritto ‘Gigi’.

Vigliamo ricordarlo ancora con un altro pezzo indimenticabile, dedicato alla sua Roma... "Nun je dà retta, Roma".