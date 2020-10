Addio a James Randi, illusionista e cacciatore di truffatori del paranormale

È morto all'età di 92 anni il leggendario prestigiatore ed escapologo James Randi, conosciuto come "The Amazing Randi" e considerato l'erede di Houdini.

Nato nel 1928 a Toronto (Canada), aveva mostrato interesse per il debunking e l'illusionismo fin da bambino. La sua brillante carriera è iniziata nel 1946: divenne famoso grazie agli straordinari numeri in cui riusciva a liberarsi da una cella. Poi, nel febbraio del 1956, in diretta al The Today Show, riuscì a battere il record di Houdini, rimanendo per 104 minuti in una bara sigillata sul fondo di una piscina.

Alla fine di tutti i suoi spettacoli Randi era solito affermare: "Tutto quello che avete visto è un trucco, non c'è niente di paranormale". Oltre che per le sue abilità come mago e illusionista, infatti, era famoso anche per essere il più grande cacciatore di truffatori dell'occulto. Al termine della sua carriera fondò il Committee for Skeptical Inquiry (che ispirò anche la fondazione italiana Cicap), per smascherare guaritori e ciarlatani.

Dopo la sua morte il Cicap, comitato italiano per le affermazioni sul paranormale presieduto da Piero Angela, lo ha salutato e ringraziato per il suo instancabile impegno contro le truffe del paranormale.

E' morto il leggendario prestigiatore e indagatore di misteri James Randi, fondatore del CSI e ispiratore di molti di noi. Grazie a nome di tutti i soci del CICAP per il suo instancabile impegno contro le truffe del paranormale. pic.twitter.com/rSSZ6c9AHb — CICAP (@cicap) October 21, 2020

(Credits photo: Twitter/cicap)