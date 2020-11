Riesci a vedere un volto umano nascosto in questo disegno?

Un disegno di un lupo pensato per i più piccoli, in realtà è diventato un grattacapo per molti adulti. Si tratta di un'illusione ottica, ovvero un processo della mente che inganna l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente. Un trucco visuale che dimostra quanto lavora il sistema percettivo umano. Infatti se riesci a scovare in questo disegno il volto di un uomo mimetizzato nel lupo, sei più intelligente di chi non lo vede, perché "vedi al di là" di ciò che è presente nella realtà.

Le illusioni ottiche sono difficili da decifrare: gli occhi e il cervello funzionano in sintonia per farci percepire il mondo che ci circonda e producono anche molte incognite. In questo caso specifico, la soluzione è presto detta: il volto umano si trova al centro del disegno del lupo.

La retina mette a fuoco diverse parti delle linee grazie al modo in cui sono posizionati i segni. Quando c’è un forte contrasto tra le linee disegnate, i neuroni interpretano questi cambiamenti come piccole imperfezioni, facendo apparire disegni che nella realtà non sono stati disegnati appositamente. E' così anche per questa illusione ottica. Se non vi siete fatti venire il mal di testa, forse avete trovato anche voi il disegno di un volto umano mimetizzato nel lupo!