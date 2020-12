Giovani pattinatori danzano sulle note di "Nothing Else Matters"... da brividi

"Nothing Else Matters" è una delle pietre miliari della storia del rock contemporaneo. Contenuta nell’omonimo album dei Metallica del 1991 e pubblicata come singolo nel 1992, questa ballad è conosciuta anche da chi non ha grande dimestichezza col genere e gode ancora oggi di un’ottima diffusione radiofonica.

Inno di una generazione e fonte d’ispirazione anche per i più giovani. La conferma è arrivata all’alba del giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Oona e Gage Brown, fratelli di 16 e 18 anni facenti parte della squadra americana di pattinaggio sul ghiaccio, hanno deciso di riportarla in auge dando vita a un’esibizione ricca di fascino sulla pista di ghiaccio.

Il video è stato pubblicato dal canale On Ice Perspectives nei primi giorni di dicembre e conta già quasi 2 milioni di visualizzazioni. I due fratelli, grandi speranze del pattinaggio di figura statunitense, emozionano per la leggerezza e l’armonia con cui si muovono accompagnati dalla voce inconfondibile di James Hetfield.

Terzo estratto dell’album che porta il nome della band, "Nothing Else Matters" era stata dedicata dal frontman alla sua ragazza. Considerandola una canzone molto personale, Hetfield non era intenzionato a pubblicarla e si convinse a farlo solo dopo le insistenze del batterista Lars Ulrich. Un pezzo intimo, quindi, che risplende in maniera unica grazie ai due giovani pattinatori.