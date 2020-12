Nonno si allena tutte le mattine per fare una sorpresa alla nipotina: lo spot di Natale commuove

Il Natale è alle porte, e anche se sarà diverso dagli anni passati, esercita su tutti noi sempre un grande fascino. Anche per gli spot che molte aziende mettono in rete in questo particolare periodo. Commoventi e bellissime, le pubblicità natalizie ci strappano sempre un sorriso e ci fanno riflettere.

L'azienda farmaceutica olandese DocMorris ha pubblicato una clip davvero bellissima. Nel filmato vediamo un nonno che ogni mattina si alza all'alba per allenarsi. Il vicinato lo scruta con curiosità, nessuno riesce a capire cosa stia facendo. Fino a quando arriva la notte di Natale e corre dalla nipotina, vestito di tutto punto. Il finale intenerisce anche i cuori più duri.

"Così puoi prenderti cura di quello che conta nella vita", recita così lo spot... e una lacrima scenderà da sola.