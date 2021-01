Ecco come dovrebbe essere il film horror più spaventoso in assoluto

Probabilmente non esiste una formula scientifica per stabilire quale sia il film horror più spaventoso di sempre, però ci sono degli "ingredienti" che in questo genere proprio non possono mancare e Focus.it ce lo spiega.

Ad avere un ruolo fondamentale sono senza dubbio le fobie personali. Basti pensare a pellicole come "Gli uccelli" di Hitchcock che potrebbero terrorizzare un ornitofobico, procurando soltanto una lieve inquietudine in chi non ha paura degli uccelli. Altrettanto rilevante è l'esposizione a scene di violenza, che oggi ci rende meno sensibili di una volta.

Un ingrediente fondamentale è certamente la sensazione di arousal, lo stato di eccitazione e attenzione attivato dallo stimolo audio-visivo. La paura, che di per sé non è piacevole, se non è eccessiva (tanto da sfociare nell'angoscia), lascia una piacevole eccitazione residua, legata al sollievo di trovarsi al sicuro. Sono queste sensazioni positive a fissarsi nella nostra memoria.

Secondo un'altra teoria a rendere ben riuscito un film horror è la capacità di ingannarci, portandoci prima fuori strada e giocando poi sull'effetto sorpresa. È proprio questo elemento, come ha dimostrato un esperimento su 110 volontari condotto in Danimarca, che riesce a mantenere un certo grado di attivazione, garantendo la massima efficacia dell'intrattenimento.

Una cosa, in generale, è certa. Uno dei motivi per cui amiamo i film horror è la loro capacità di distrarci dall'ansia che proviamo nella vita reale. Ma non neghiamolo: si tratta pur sempre di un tipo di visione alla quale preferiamo dedicarci quando siamo in compagnia.

(Fonte: focus.it)