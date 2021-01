Anthony Hopkins e Jodie Foster insieme per i 30 anni de "Il Silenzio degli innocenti"

Tra poco potremmo festeggiare l'anniversario de Il silenzio degli innocenti uscito trent’anni fa. Un film che ha segnato un'epoca e ha reso i due protagonisti Anthony Hopkins e Jodie Foster due attori amatissimi. La rivista di cinema Variety ha organizzato per l'occasione un incontro virtuale tra i due celebri attori, una chiacchierata da remoto per raccontare le emozioni e i ricordi del lavoro sul set. Il film di Jonathan Demme, scomparso nel 2017, vinse 5 Premi Oscar.

Il trentesimo anniversario si celebrerà ufficialmente il 14 febbraio 2021, giorno in cui nel 1991 usciva nelle sale statunitensi. L'incontro da remoto tra i due attori fa parte della rubrica "Actors on Actors at Home" che Variety ha inaugurato in tempi di pandemia per raccontare il cinema e i suoi protagonisti. Hopkins racconta che dopo aver incominciato la lettura dell’adattamento del romanzo di Thomas Harris, l'allora 53 enne attore gallese non ha avuto esitazioni: ha amato subito il film. Ha accettato perché quell'ex psichiatra rinchiuso nel manicomio criminale doveva essere assolutamente il suo personaggio.

Durante la lunga chiacchierata, Hopkins ha ammesso a Jodie Foster: "Ricordo quando per la prima volta Jonathan mi ha mostrato i giornalieri recitati da te. Ricordo quella in cui entri nell’ascensore con tutti quei gran ragazzoni dell’FBI. Ho pensato: è fantastico come è stato disegnato questo personaggio, una persona piccola in questo grande mondo maschile e maschilista che entra in scena da eroe”.